Суд отказал матери Бурнашкиной в опеке над брошенной в аэропорту Антальи внучкой
Мать Екатерины Бурнашкиной, которая в октябре 2024 года родила и бросила новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи, получила официальный отказ в праве опеки над внучкой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что защита девушки пыталась добиться разрешения на встречу матери Екатерины и бабушки с малышкой, однако опекуны, являющиеся приемными родителями из Подмосковья, препятствуют контакту биологической семьи с ребёнком.
Напомним, что новорождённого ребёнка обнаружила уборщица в туалете для инвалидов аэропорта. Младенец находился в унитазе, был окровавлен и нуждался в срочной медицинской помощи. С тех пор девочку воспитывают приёмные родители, которые обеспечивают ей безопасность и уход.
В настоящее время компетентные органы продолжают контролировать ситуацию, учитывая интересы ребёнка и необходимость установления стабильной среды для её воспитания.
