Суд отказал матери Бурнашкиной в опеке над брошенной в аэропорту Антальи внучкой

07 октября 2025, 17:58

Фото: iStock/Zolnierek

Мать Екатерины Бурнашкиной, которая в октябре 2024 года родила и бросила новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи, получила официальный отказ в праве опеки над внучкой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.