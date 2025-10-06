В Санкт-Петербурге подросток чудом избежал паралича после ДТП на самокате
В Петербурге 15-летний Даниил на большой скорости врезался на электросамокате в автомобиль и получил тяжёлую травму шейного отдела позвоночника. Врачи диагностировали разрыв диска и нарушение функций спинного мозга — мальчику грозила пожизненная инвалидность. Об этом сообщает Mash.
После госпитализации в больницу Раухфуса подростка перевели в НИИ фтизиопульмонологии, где провели сложную операцию. От её исхода зависело, сможет ли Даниил снова ходить. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно: мальчик начал шевелить руками и даже вставать.
Впереди, вероятно, ещё одна операция, но прогноз медиков положительный — Даниил может вернуться к нормальной жизни.
Юноша учится в кулинарном колледже и мечтает стать поваром. Его родители — люди с инвалидностью, но всё время находились рядом в реанимации. Мама признаётся, что теперь чувствует облегчение: у сына есть шанс на восстановление.
Читайте также: