В Санкт-Петербурге подросток чудом избежал паралича после ДТП на самокате

06 октября 2025, 22:56

15-летний подросток получил перелом шеи на самокате в Петербурге

Фото: Istock / Евгений Харитонов

В Петербурге 15-летний Даниил на большой скорости врезался на электросамокате в автомобиль и получил тяжёлую травму шейного отдела позвоночника. Врачи диагностировали разрыв диска и нарушение функций спинного мозга — мальчику грозила пожизненная инвалидность. Об этом сообщает Mash.