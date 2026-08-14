В Новосибирске запретят парковку у восьми мостов и путепроводов

14 августа 2026, 14:44

Фото: iStock/Danil Sergeev

В Новосибирске введут запрет на парковку у восьми городских мостов и путепроводов, находящихся на балансе МКУ «Гормост». Меры начнут действовать уже 3 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным Om1 Новосибирск, парковаться будет нельзя на мостах над Ипподромской улицей по Октябрьской магистрали и через реку Тула по улице Сибиряков-Гвардейцев, а также Октябрьском и Бугринском. Запрет коснется и путепроводов через железную дорогу к ТЭЦ-3, на площади Инженера Будагова, на ПК-9 на Чемском жилмассиве и моста на Южной площади. При этом с 00:00 до 07:00 часов парковаться нельзя будет на обеих ветках моста-эстакады через замытое русло реки Каменка. Везде будут установлены соответствующие дорожные ​знаки.





«Ограничения вводятся в целях противодействия терроризму. Транспорт нарушителей будут эвакуировать», — подчеркнули в мэрии Новосибирска.