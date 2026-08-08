«Забегалась»: Петербурженка должна за парковку больше 40 млн руб

08 августа 2026, 19:21

В Петербурге женщину оштрафовали на 41 млн руб за неоплату парковки

Фото: istockphoto/Apriori1

В Петербурге местной жительнице предъявили требование о взыскании почти 41 млн рублей из-за неоплаченной парковки. Об этом сообщает 78.ru.