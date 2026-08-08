«Забегалась»: Петербурженка должна за парковку больше 40 млн руб
В Петербурге местной жительнице предъявили требование о взыскании почти 41 млн рублей из-за неоплаченной парковки. Об этом сообщает 78.ru.
По словам женщины по имени Марина, полтора года назад она не смогла оплатить стоянку в центре города через мобильное приложение из-за сбоя в его работе. Спустя несколько месяцев ей пришел административный штраф, который она не спешила погашать. После вмешательства судебных приставов горожанка оплатила его.
Однако в декабре 2025 года Комитет по транспорту подал на нее иск за неуплату — так называемый «штраф на штраф». Марина намеревалась оспорить это решение, но, как она пояснила, «забегалась» и в итоге махнула на дело рукой. В результате на портале «Госуслуги» и в СМС-сообщениях ей пришли уведомления о задолженности в 40,9 млн рублей.
В Городском центре управления парковками пообещали разобраться в ситуации и установить происхождение такой суммы. В ряде банков арест счетов оперативно сняли, однако на «Госуслугах» сведения о долге сохраняются.
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