Штрафы за парковку во дворах Подмосковья за неделю получили более 450 водителей

24 июля 2026, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

454 автовладельца получили штрафы за неправильную парковку во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Общая сумма взысканий составила 1 371 000 рублей. Заплатить пришлось водителям, которые паркуются на газонах, на территории детских и спортивных площадок или оставляют автомобили в местах, где они мешают вывозу мусора.





«Выявлять нарушителей помогают неравнодушные жители региона с помощью опции «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Для подачи сигнала достаточно снять видео с неправильно припаркованной машиной. Пиложение автоматически фиксирует номер, время и координаты», — говорится в сообщении.