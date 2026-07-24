Штрафы за парковку во дворах Подмосковья за неделю получили более 450 водителей
454 автовладельца получили штрафы за неправильную парковку во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общая сумма взысканий составила 1 371 000 рублей. Заплатить пришлось водителям, которые паркуются на газонах, на территории детских и спортивных площадок или оставляют автомобили в местах, где они мешают вывозу мусора.
«Выявлять нарушителей помогают неравнодушные жители региона с помощью опции «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Для подачи сигнала достаточно снять видео с неправильно припаркованной машиной. Пиложение автоматически фиксирует номер, время и координаты», — говорится в сообщении.Возглавил недельный антирейтинг по числу нарушений Ленинский округ: там выписали 103 штрафа. Второе место занял Орехово-Зуевский округ (52), третье — Мытищи (44), четвёртое — Балашиха (40) и пятое — Одинцовский (37).