Разрешение на бесплатную парковку оформили 13 тыс. многодетных семей Подмосковья
Почти 13 тысяч разрешений на бесплатную парковку оформили многодетные семьи Московской области. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Практику по предоставлению многодетным разрешений на бесплатную парковку в Подмосковье ввели в конце апреля 2025 года.
«С этого момента парковочные разрешения оформили около 12 900 многодетных семей», — уточнил Брынцалов.Он добавил, что эта мера поддержки — одна из многих в пакете льгот для семей с тремя и более детьми.
«Мы работаем над тем, чтобы поддержка многодетных семей не ограничивалась только денежными выплатами. Не менее важно создавать комфортные условия в повседневной жизни», — подчеркнул председатель Мособлдумы.Парковочное разрешение оформляется в онлайн-режиме через региональный портал госуслуг.