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Разрешение на бесплатную парковку оформили 13 тыс. многодетных семей Подмосковья

оригинал Фото: istockphoto.com/germi_p

Почти 13 тысяч разрешений на бесплатную парковку оформили многодетные семьи Московской области. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.



Практику по предоставлению многодетным разрешений на бесплатную парковку в Подмосковье ввели в конце апреля 2025 года.

«С этого момента парковочные разрешения оформили около 12 900 многодетных семей», — уточнил Брынцалов.
Он добавил, что эта мера поддержки — одна из многих в пакете льгот для семей с тремя и более детьми.

«Мы работаем над тем, чтобы поддержка многодетных семей не ограничивалась только денежными выплатами. Не менее важно создавать комфортные условия в повседневной жизни», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
Парковочное разрешение оформляется в онлайн-режиме через региональный портал госуслуг.
Лев Каштанов

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