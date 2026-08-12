Разрешение на бесплатную парковку оформили 13 тыс. многодетных семей Подмосковья

12 августа 2026, 11:21

оригинал Фото: istockphoto.com/germi_p

Почти 13 тысяч разрешений на бесплатную парковку оформили многодетные семьи Московской области. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Практику по предоставлению многодетным разрешений на бесплатную парковку в Подмосковье ввели в конце апреля 2025 года.





«С этого момента парковочные разрешения оформили около 12 900 многодетных семей», — уточнил Брынцалов.

«Мы работаем над тем, чтобы поддержка многодетных семей не ограничивалась только денежными выплатами. Не менее важно создавать комфортные условия в повседневной жизни», — подчеркнул председатель Мособлдумы.