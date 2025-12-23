В Новосибирске жильцы дома с аварийной крышей страдают от протечек с 2018 года
Жители пятиэтажного дома № 7 по улице Рубиновой в новосибирском Академгородке жалуются на протекающую крышу, которую признали аварийной еще в 2018 году.
По словам людей, с аварийной крыши с наступлением зимы начинает течь грязная вода, от чего страдает не только ремонт, но и проводка.
«Мы живём в помещениях с грибком, в антисанитарных условиях. Все обращения жителей игнорируются, ссылаясь, что все работники больны и снег счистить с крыши некому. Такая ситуация длится уже месяц, посередине комнаты вместо ёлки у детей стоит ведро, а вместо люстры — дыра в натяжном потолке!» — рассказала жительница дома Om1 Новосибирск.
Она добавила, что обращения с просьбой решить эту проблему направляли в управляющую компанию, мэрию, прокуратуру и даже писали письма президенту РФ Владимиру Путину. История тянется с 2018 года, но пока решения нет.