В Новосибирске жильцы дома с аварийной крышей страдают от протечек с 2018 года

23 декабря 2025, 11:24

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Жители пятиэтажного дома № 7 по улице Рубиновой в новосибирском Академгородке жалуются на протекающую крышу, которую признали аварийной еще в 2018 году.





По словам людей, с аварийной крыши с наступлением зимы начинает течь грязная вода, от чего страдает не только ремонт, но и проводка.





«Мы живём в помещениях с грибком, в антисанитарных условиях. Все обращения жителей игнорируются, ссылаясь, что все работники больны и снег счистить с крыши некому. Такая ситуация длится уже месяц, посередине комнаты вместо ёлки у детей стоит ведро, а вместо люстры — дыра в натяжном потолке!» — рассказала жительница дома Om1 Новосибирск.