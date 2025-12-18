В Серпухове снесли столетний аварийный дом

18 декабря 2025, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Построенный почти сто лет назад многоквартирный двухэтажный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Большая Профсоюзная в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь дома составляла около 285 квадратных метров. С течением времени основные конструкции постройки обветшали.





«Здание признали непригодным для проживания. Жильцов оттуда расселили, а дом внесли в список на демонтаж», — говорится в сообщении.