В больнице Новосибирска обнаружили нашествие клопов и тараканов

19 августа 2025, 10:22

Фото: iStock/Arnanzung

В новосибирской больнице обнаружилось нашествие клопов и тараканов. При этом руководство медучреждения заявило, что насекомых разводят сами пациенты. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Ранее в Сети появились сообщения пациентов, что в палатах новосибирской городской больницы № 11 приходится спать при свете из-за клопов. Также в помещениях бегают тараканы.





«Тараканов, простите, не мы разводим — это пациенты оставляют еду, несмотря на предупреждения. Уборка проводится дважды в день», — пояснили в администрации медучреждения в беседе с Om1 Новосибирск.