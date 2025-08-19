В больнице Новосибирска обнаружили нашествие клопов и тараканов
В новосибирской больнице обнаружилось нашествие клопов и тараканов. При этом руководство медучреждения заявило, что насекомых разводят сами пациенты. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
Ранее в Сети появились сообщения пациентов, что в палатах новосибирской городской больницы № 11 приходится спать при свете из-за клопов. Также в помещениях бегают тараканы.
«Тараканов, простите, не мы разводим — это пациенты оставляют еду, несмотря на предупреждения. Уборка проводится дважды в день», — пояснили в администрации медучреждения в беседе с Om1 Новосибирск.
Кроме того, представитель больницы пояснил, что клопов заносят сами пациенты, поскольку больница является экстренной и сюда поступают люди в разном состоянии, в том числе бездомные.
Отмечается, что в уже ближайшее время в медучреждении проведут внеплановую дезинсекцию.