В самолёте авиакомпании Air India были замечены тараканы
Тараканы были замечены на борту самолёта авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Сан-Франциско (США) в Мумбаи (Индия). Об этом сообщает издание USA Today.
Во время полёта двое пассажиров обнаружили в салоне насекомых и сообщили об этом бортпроводникам. Пассажиров пересадили на другие места, после этого жалоб от них больше не поступало.
Во время промежуточной посадки в аэропорту Калькутты самолёт был подвергнут тщательной дезинфекции. После обработки воздушное судно благополучно продолжило путь в Мумбаи.
Представители авиакомпании Air India прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что несмотря на регулярные дезинфекции, насекомые иногда проникают на борт во время наземных работ. Компания проведёт внутреннее расследование, чтобы выяснить причины инцидента и предотвратить подобные ситуации в будущем.
Читайте также: