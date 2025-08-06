В самолёте авиакомпании Air India были замечены тараканы 

06 августа 2025, 17:54

Пассажиры самолёта Air India обнаружили тараканов во время полёта

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тараканы были замечены на борту самолёта авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Сан-Франциско (США) в Мумбаи (Индия). Об этом сообщает издание USA Today.