В Новосибирской области численность бурых медведей выросла на 33% с 2017 года

28 августа 2026, 14:25

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Новосибирской области с 2017 года численность бурых медведей увеличилась с 1132 до 1514 особей, то есть на 33%. Такие данные предоставили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.





В ведомстве отметили, что увеличение популяции и выходы медведей к людям спрогнозировать заранее сложно. Чаще всего это связано со слабым урожаем кедрового ореха и ягод. А на численность и поведение хищника обычно влияют лесные пожары.





«В настоящее время государственными инспекторами министерства усилен контроль в зонах повышенного риска выхода медведя бурого и рядом с границами населённых пунктов», — пояснили в министерстве на запрос Om1 Новосибирск.