В Новосибирской области численность бурых медведей выросла на 33% с 2017 года
В Новосибирской области с 2017 года численность бурых медведей увеличилась с 1132 до 1514 особей, то есть на 33%. Такие данные предоставили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
В ведомстве отметили, что увеличение популяции и выходы медведей к людям спрогнозировать заранее сложно. Чаще всего это связано со слабым урожаем кедрового ореха и ягод. А на численность и поведение хищника обычно влияют лесные пожары.
«В настоящее время государственными инспекторами министерства усилен контроль в зонах повышенного риска выхода медведя бурого и рядом с границами населённых пунктов», — пояснили в министерстве на запрос Om1 Новосибирск.
В случае, если животное представляет угрозу жизни людей, специалисты министерства могут принять решение о регулировании его численности. Сообщить о медведе, вышедшем из леса, необходимо по номеру 112.