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Медведь напал на пенсионера в Пермском крае

aif: Медведь напал на 68-летнего пенсионера в Пермском крае
Фото: istockphoto/Byrdyak

В Пермском крае произошло нападение медведя на человека. Об этом в четверг, 27 августа, пишет aif.



Инцидент случился, когда группа местных жителей деревни Левичи передвигалась на болотоходе. Неожиданно на пути им встретился хищник, который запрыгнул на технику и атаковал одного из мужчин. Зверь успел протащить пострадавшего по транспортному средству, однако спутникам удалось отпугнуть животное.

В региональном Минздраве сообщили, что за помощью к фельдшеру обратился 68-летний мужчина. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пациента отправили на амбулаторное лечение.

Это не единственный случай появления дикого зверя вблизи людей в регионе. Жители поселка Шумихинский неоднократно видели медведя на улицах. Хищник выходит на прогулки даже в дневное время и не проявляет страха перед людьми. В связи с участившимися визитами зверя Министерство природных ресурсов выдало разрешение на его отстрел.

Никита Кротов

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