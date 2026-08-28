В Японии уничтожили 14 тыс. медведей из-за нападения на людей
Японские власти уничтожили порядка 14 тысяч медведей на фоне резкого увеличения числа нападений хищников на людей. Об этом сообщает The Guardian.
Основная причина выхода зверей к населённым пунктам — дефицит пищи в лесах. Чаще всего опасные встречи происходили в северных префектурах Акита и Иватэ.
Ситуация в 2025 году заметно обострилась: зафиксировано 230 нападений медведей, 13 человек погибли. Прошлый год стал самым смертоносным за всё время наблюдений за поведением этих животных.
Согласно правительственным данным, в период с апреля 2025‑го по январь 2026 года специалисты убили около 12 тысяч азиатских чёрных медведей. При этом вид числится в Красной книге Международного союза охраны природы (IUCN) как находящийся под угрозой исчезновения.
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