Россиянам напомнили о выплатах до 350 тысяч рублей на запуск бизнеса
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что граждане вправе оформить социальный контракт и получить до 350 тысяч рублей для старта собственного дела. На развитие личного подсобного хозяйства предусмотрена поддержка в размере до 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Социальный контракт оформляют через органы соцзащиты. В рамках соглашения человек берет на себя обязательства по программе, направленной на улучшение материального положения, а государство выделяет средства и оказывает сопровождение.
Деньги по контракту доступны для поиска работы, открытия бизнеса, ведения подсобного хозяйства или выхода из сложной жизненной ситуации. Размер помощи определяют после рассмотрения обстоятельств заявителя, поэтому максимальную сумму назначают не всем.
Получатель обязан отчитываться о целевом использовании средств. Расходы должны соответствовать условиям заключенного соглашения.
С января для демобилизованных участников СВО действует отдельный порядок. Они могут оформить соцконтракт для предпринимательской деятельности без учета доходов семьи.
Помимо этой меры, россияне могут претендовать на коммунальные субсидии, пособие по безработице и выплаты после чрезвычайных ситуаций.
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