Россиянам напомнили о выплатах до 350 тысяч рублей на запуск бизнеса

17 сентября 2026, 07:20

Лантратова: россияне могут получить до 350 тысяч рублей, чтобы открыть свое дело

Фото: iStock/ArtemSam

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что граждане вправе оформить социальный контракт и получить до 350 тысяч рублей для старта собственного дела. На развитие личного подсобного хозяйства предусмотрена поддержка в размере до 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.