В Новосибирской области могут запретить курить на остановках и у подъездов

16 сентября 2026, 15:30

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В Новосибирской области хотят расширить список мест, где запрещено курить сигареты, а также использовать любую другую никотинсодержащую продукцию. Соответствующие ограничения предусматривает проект постановления регионального правительства.





По данным Om1 Новосибирск, запретить курить могут на парковках, остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, у входов в подъезды жилых домов, а также в здания органов власти, магазинов, ресторанов и кафе.





«Ограничения предлагают ввести и в местах проведения массовых мероприятий — в том числе культурных, спортивных и ярмарочных. В перечень также вошли подземные и надземные пешеходные переходы, скверы и парки», — говорится в материале издания.