Врач Смирнова рассказала о правиле трёх «П», помогающем бросить курить

15 июня 2026, 04:09

Фото: iStock/MarcBruxelle

Правило трёх «П» помогает легко бросить курить даже тем, кто уже не раз пытался это сделать. Этим в разговоре с РИА Новости поделилась врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.





По ее словам, большинство курильщиков пытаются бросить вредную привычку неправильно — резко, полагаясь на силу воли. Из-за этого они очень сильно ощущают потерю. Основным препятствием является психологическая зависимость. Рабочий метод трёх «П» в два раза эффективнее моментального отказа. Курильщикам необходимы «план, подмена и поддержка».



