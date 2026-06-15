Врач Смирнова рассказала о правиле трёх «П», помогающем бросить курить
Правило трёх «П» помогает легко бросить курить даже тем, кто уже не раз пытался это сделать. Этим в разговоре с РИА Новости поделилась врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
По ее словам, большинство курильщиков пытаются бросить вредную привычку неправильно — резко, полагаясь на силу воли. Из-за этого они очень сильно ощущают потерю. Основным препятствием является психологическая зависимость. Рабочий метод трёх «П» в два раза эффективнее моментального отказа. Курильщикам необходимы «план, подмена и поддержка».
Названы болезни, которые нужно предотвращать в первую очередь
Сначала нужно построить план: выбрать дату через одну-две недели и завести дневник, фиксируя, когда и почему возникает желание закурить (от скуки, стресса или по другой причине). Далее следует заменить ритуалы, которые связаны с сигаретами. Так, например, если хочется курить после кофе, то этот напиток можно заменить на воду или чай.
Для «поддержки» врачи советуют безникотиновые препараты (по рецепту), которые блокируют удовольствие от сигареты. Они действуют лучше, чем известные многим никотиновые пластыри и жвачки, поскольку успешно обманывают рецепторы мозга.
Смирнова подчеркнула, что срыв не является провалом. В среднем человеку требуется около восьми попыток, чтобы отказаться от курения навсегда. Главное — уверенно идти к цели, но не мучить себя в процессе и не ставить себе сразу же сложные для выполнения условия.