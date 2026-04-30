В Новосибирской области начался грибной сезон
В Новосибирской области стартовал сезон «тихой охоты». В Искитимском районе уже пошли первые сморчковые шапочки, рассказал местный житель Александр, который был уверен, что грибы появятся уже в конце апреля.
В разговоре с Om1 Новосибирск мужчина признался, что ходит за грибами в конкретные места, и его находка не была случайной.
«Я просто иду в одно конкретное место. Там почти всегда раньше всего сморчковые шапочки идти начинают. Это тополевая лесополоса в сторону ГБШ», — уточнил Александр.
При этом он отметил, что грибов пока мало, они небольшого размера и найти их сложно, поскольку в лесу еще лежит снег и пройти можно не везде. Тем не менее грибной сезон в Новосибирской области стартовал.