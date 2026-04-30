В Новосибирской области начался грибной сезон

30 апреля 2026, 16:01

Фото: iStock/Lara_Uhryn

В Новосибирской области стартовал сезон «тихой охоты». В Искитимском районе уже пошли первые сморчковые шапочки, рассказал местный житель Александр, который был уверен, что грибы появятся уже в конце апреля.





В разговоре с Om1 Новосибирск мужчина признался, что ходит за грибами в конкретные места, и его находка не была случайной.





«Я просто иду в одно конкретное место. Там почти всегда раньше всего сморчковые шапочки идти начинают. Это тополевая лесополоса в сторону ГБШ», — уточнил Александр.