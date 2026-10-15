В Татарстане указали на структурный дефицит кадров

15 октября 2026, 16:29

Минтруд Татарстана указал на структурный дефицит кадров

Фото: istockphoto/Ridofranz

В России в целом и в Татарстане в частности фиксируется нехватка рабочих рук, в то время как демографический профиль Индии предлагает большой объем трудоспособных, мотивированных и квалифицированных специалистов. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на сессии «Рынок труда: проблемы и перспективы» в рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.





Зарипова обозначила главные тенденции регионального рынка труда: сокращение доли работников в возрасте 30-39 лет и фактически нулевую безработицу — около 0,18–0,19% экономически активного населения. Спикера цитирует «Татар-информ».





«На одного безработного приходится от 14 до 25 вакансий, в зависимости от региона», — отметила профильный министр.

«Дефицит наиболее выражен там, где низкая цена труда: сервис, торговля, гостиницы, общепит. Отрасли будущего спроса включают производство оптических изделий, электроники, транспортных средств, прочего оборудования, ремонт, монтаж, электрическое оборудование, гостиничный бизнес и общепит. Здесь востребованы инженерно-технические, сервисные профессии, знание языка и образование», — объяснила министр труда РТ.