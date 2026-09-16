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Виварщик и хормейстер: названы самые необычные вакансии в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области формируется устойчивый спрос на узконаправленных и даже уникальных специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.



Среди самых необычных профессий – редактор текстов для обучения нейросетей, виварщик, хормейстер и другие.

«В Подмосковье сосредоточено большое количество предприятий разных сфер. Сейчас развитие экономики определяют современные технологии и искусственный интеллект. Это обуславливает устойчивый спрос на уникальных специалистов. При этом Московская область находится в числе регионов России с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Он составляет 0,1%», – рассказали ТАСС в пресс-службе.
Там уточнили, что только открытых вакансий в регионе насчитывается около 114 000, а зарегистрированных безработных – около 5000 человек.

В министерстве добавили, что рынок труда региона сейчас трансформируется. Наряду с массовыми специальностями появляются направления, требующие особых знаний и навыков.
Лора Луганская

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