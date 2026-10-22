Отменивший концерты в России Щербаков компенсирует их корпоративами
Алексей Щербаков компенсирует отсутствие концертов в России зарубежными корпоративами. Об этом пишет Mash.
Комик готов выступать даже в горячих точках Ближнего Востока, но за двойной прайс. Так, 20 минут стендапа обойдутся иностранным заказчикам в 6 млн рублей — летом корпоратив со Щербаковым в России стоил 3,3 млн.
В Израиль артист лететь не особо хочет: там продолжаются военные действия и обстрелы. Однако под Новый год крутятся большие деньги, поэтому такие заказы он готов рассматривать.
Ранее сообщалось, что Щербаков не работает через посредников. Теперь, пока спроса нет, он открыт для новых предложений через агентства. Карьеру при этом артист поставил на паузу: крупных концертов нет, идёт только проверка материала.
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