В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору курицы к новогоднему столу

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За прошедший месяц специалисты ветлабораторий выполнили 14,7 тыс. исследований 9 тыс. проб мяса птицы и кролика на рынках Подмосковья. Проведены физико-химические и дозиметрические исследования, а также проба варки, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В предновогодний период повышается спрос на курицу целой тушкой. В министерстве дали советы, как выбрать качественный продукт.
Стоит также обратить внимание на срок годности продукта.
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«Кожа должна быть чистой, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком. Если птица продаётся без упаковки, понюхайте её. Неприятный запах – повод отказаться от покупки. Особое внимание стоит уделить полуфабрикатам под маринадами. Недобросовестные продавцы могут маскировать недоброкачественный товар, используя специи», – сказали в ведомстве.
Стоит также обратить внимание на срок годности продукта.
«Запросите у продавца документы, особенно если товар продаётся на развес. Не покупайте мясную продукцию в местах несанкционированной торговли. В этом случае есть риск, что праздники обернутся отравлением или даже более тяжёлыми последствиями», – отметили в пресс-службе.В региональном Минсельхозпроде добавили, что мясо птицы и кролика относится к диетическому белому мясу, которое отличает высокое содержание белка, витаминов и минералов. На подмосковных рынках и ярмарках представлен широкий выбор этого вида продукции. Она проходит строгий контроль в лабораториях.
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Лора Луганская