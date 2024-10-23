В связи с переносом праздничных дней расписание поездов будет изменено

Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на участие в патриотическом конкурсе видеороликов о малой родине «Смотри, это Россия!». Как уточнили организаторы мероприятия, основная тема в текущем году — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Событие проходит с 2020 года.