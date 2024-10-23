В связи с переносом праздничных дней расписание поездов будет изменено

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В связи с переносом выходных дней, приуроченных к празднованию Дня народного единства, ЦППК и МЖД внесут изменения в расписание поездов. Это коснётся графика движения поездов на территории Московского транспортного узла, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.
С 1 по 4 ноября пригородные поезда будут ходить по следующему расписанию:
- 1 ноября — по расписанию четверга;
- 2 ноября — по расписанию пятницы;
- 3 ноября — по расписанию субботы;
- 4 ноября — по расписанию воскресенья.
На Казанском направлении:
- 2 ноября — поезда № 7050 и 7052 (Казанский вокзал — Рязань-2);
- 3 и 4 ноября — поезда № 7084В (Рязань-1) и 7085В (Рязань-1 — Казанский вокзал);
- 4 ноября — поезд № 7051 (Рязань-2 — Казанский вокзал);
- 1 ноября — поезд № 7185 (Апрелевка — Киевский вокзал);
- 1, 2, 3 и 4 ноября — поезда № 7007/7008 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7184 (Апрелевка — Киевский вокзал);
- 2, 3 и 4 ноября — поезда № 7005/7006 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7023/7024 (Калуга-1 — Киевский вокзал);
- 3 и 4 ноября — поезда № 7025/7026 (Киевский вокзал — Калуга-1) и 7027/7028 (Калуга-1 — Киевский вокзал).
- 1 ноября — поезд № 7157 (Курский вокзал — Серпухов);
- 2 ноября — поезд № 7051 (Курский вокзал — Тула-1 Курская);
- 2 и 3 ноября — поезд № 7040 (Тула-1 Курская — Курский вокзал);
- 2 и 4 ноября — поезд № 7041 (Курский вокзал — Тула-1 Курская)
- 3 и 4 ноября — поезда № 7042 (Савеловский вокзал — Большая Волга) и 7043 (Большая Волга — Савеловский вокзал)
- 1, 2 и 3 ноября — поезда № 7011 (Александров — Ярославский вокзал) и 7012 (Ярославский вокзал — Александров);
- 1, 2 и 4 ноября — поезда № 7021 (Александров — Ярославский вокзал), 7022 (Ярославский вокзал — Александров) и 7127 (Пушкино — Ярославский вокзал)
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