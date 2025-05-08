В Нью-Йорке отменили бесплатный концерт певицы Кейлани из-за антисемитских высказываний

Кейлани (Фото: Инстаграм* @kehlani)
В Нью-Йорке отменили бесплатный концерт популярной певицы Кейлани в Центральном парке, сообщила газета The Post.
Фонд парка, который финансируется из городского бюджета, отменил выступление спустя несколько часов после получения письма от администрации мэра города — Эрика Адамса. Власти Нью-Йорка пригрозили отозвать у фонда лицензии на все летние мероприятия из-за участия в концерте артистки, которая известна своими антисемитскими высказываниями.
Со слов мэра города, проведение шоу угрожало бы безопасности его гостей.
Ранее исполнительница Кейлани сняла клип об интифаде (восстание; в настоящее время под интифадой чаще всего понимают вооруженную борьбу палестинских арабов против Израиля).
Помимо прочего, 29-летняя певица делилась в социальных сетях картой, на которой еврейская страна уничтожена.
Член городского совета Джули Менин обратила внимание, что решение об отмене концерта было правильным.
Читайте также:
Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы
Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино»
Адвокатская контора Екатерины Гордон заработала более 28 млн рублей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Со слов мэра города, проведение шоу угрожало бы безопасности его гостей.
«Мы твердо и решительно верим в художественное самовыражение всех видов. Однако безопасность наших гостей и артистов имеет первостепенное значение, и в свете этих опасений концерт был отменен», — объяснили в фонде.
Ранее исполнительница Кейлани сняла клип об интифаде (восстание; в настоящее время под интифадой чаще всего понимают вооруженную борьбу палестинских арабов против Израиля).
Помимо прочего, 29-летняя певица делилась в социальных сетях картой, на которой еврейская страна уничтожена.
Член городского совета Джули Менин обратила внимание, что решение об отмене концерта было правильным.
«Городские парки должны поощрять инклюзивность, а не стремиться искоренить или очернить какое-либо сообщество с помощью враждебных высказываний. Деньги налогоплательщиков не должны использоваться для пропаганды хейт-спича против какой-либо группы», — выразила свое мнение Менин.
Читайте также:
Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы
Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино»
Адвокатская контора Екатерины Гордон заработала более 28 млн рублей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева