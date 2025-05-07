Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино»

Доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отметил, что правительство уже предпринимало шаги для стабилизации картофельного рынка, в частности, полностью открыло импорт. Однако, по его словам, вводить прямой контроль за ценами на картофель сейчас уже поздно, поскольку рост цен стал объективным явлением, вызванным сезонными факторами.