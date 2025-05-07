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Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино»

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию.
Как пишет ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации. Также американский режиссёр посмотрел отрывки из российских фильмов, которые были сняты в павильонах «Москино».
«Здесь как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать», — поделился своими впечатлениями Оливер Стоун.
По словам Фурсина, американский режиссёр хотел бы снять фильм на историческую тематику в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности.

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#новые технологии
Экономист раскрыл, когда цена на картофель начнет снижаться
Экономист Холод: Картофель начнет дешеветь к середине лета
07 мая 2025, 16:44

Фото: iStock/Minerva Studio

Доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отметил, что правительство уже предпринимало шаги для стабилизации картофельного рынка, в частности, полностью открыло импорт. Однако, по его словам, вводить прямой контроль за ценами на картофель сейчас уже поздно, поскольку рост цен стал объективным явлением, вызванным сезонными факторами.
Что касается причин подорожания картофеля, Холод объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей, что текущий рост цен, который наблюдается быстрее, чем на другие продукты, обусловлен множеством факторов. По его словам, в прошлом году был зафиксирован недород во всех секторах. На массовый рынок поступает продукция только из организованного сектора — сельхозпредприятий. В 2024 году они произвели 7,15 миллиона тонн картофеля, что на 12% меньше по сравнению с 8,5 миллиона тонн в 2023 году.

В неорганизованном секторе, где производится примерно такое же количество картофеля, также наблюдалось снижение урожая. В итоге, по различным оценкам, в прошлом году было произведено около 17 миллионов тонн картофеля, что вполне удовлетворяет внутренние потребности России, так как среднее потребление составляет около 12,5 миллиона тонн в год на душу населения.

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Адвокатская контора Екатерины Гордон заработала более 28 млн рублей
Фирма Екатерины Гордон за прошлый год заработала 28,7 млн рублей
07 мая 2025, 15:56

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Екатерина Гордон успешно провела минувший год в профессиональной деятельности. Ее адвокатская контора заработала 28,7 млн рублей.

Согласно публичным данным, чистая прибыль компании ООО «Гордон и сыновья» составила 1,6 миллионов рублей. Это в несколько раз больше по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Екатерине принадлежит 75% компании, остальные 25% — Максиму Дмитриеву. Она также владеет ООО «Правовая защита спорта».

Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена. Гордон утверждала, что решение Янниса свести счеты с жизнью могло быть связано с неверностью его экс-супруги Анны Седоковой. По словам Гордон, Тимма узнал об изменах певицы, которую продолжал любить.

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#компании
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#адвокат
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Трансляция митинг-концерта «Одна-страна — одна Победа» пройдет онлайн 9 Мая
07 мая 2025, 15:46

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Онлайн-трансляция концерта «Одна-страна — одна Победа» состоится 9 Мая в 17:00. Мероприятие пройдет в Ленинградской области. Посмотреть трансляцию можно будет по QR-коду.
Советский народ одержал Победу над нацистами 9 Мая в 1945 году. Захватчики безоговорочно капитулировали перед Красной Армией. Уже в грядущую пятницу мир встретит 80-летие со дня совершения Великого Подвига.

Сегодня в Парке Победы в Москве прошел автопробег, приуроченный к юбилею. В нем участвовали более полутысячи человек и больше 150 автомобилей. Акцию проводила Общероссийская организация «Офицеры России». Глава Президиума организации генерал-майор Сергей Липовой отметил, что никто не сможет переписать историю и отнять Великую Победу.

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#ленинградская область
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Модельное агентство Вячеслава Зайцева заработало 2,4 млн рублей в 2024 году
07 мая 2025, 15:35

Фото: iStock/AnnaZhuk

Модельное агентство, основанное известным модельером Вячеславом Зайцевым, продолжает свою работу после его смерти. Об этом пишут «Страсти».
​В 2024 году ООО АГЕНТСТВО МОДЕЛЕЙ «СЛАВА ЗАЙЦЕВ» заработало 2,4 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 27 тысяч рублей. Эти показатели лучше, чем в 2023 году, когда доход составил 1,4 миллиона рублей, а прибыль — лишь 11 тысяч рублей.

Агентством управляет Екатерина Пантелеева, которая начала свою карьеру у Зайцева в 14 лет. Обучение для девушек стоит 38 тысяч рублей, для юношей — 30 тысяч рублей.

Ранее Дмитрий Нагиев прокомментировал критику в свой адрес из-за открытия своих курсов актерского мастерства в Дубае. Некоторые пользователи соцсетей считают, что артист запустил очередной бессмысленный марафон.

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#марафон
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#пользователи
#артист
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Депутат Слуцкий предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых
07 мая 2025, 15:30

Фото: iStock/Evkaz

Льготную ипотеку предлагают распространить на молодых ученых. С данной инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишут «Известия».
Под молодыми учеными подразумеваются россияне, которые занимают должности научных работников в научных организациях, учредителем которых является российское правительство или федеральный орган исполнительной власти. К соответствующей категории лиц также относятся научно-педагогические работники в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем.

Уточняется, что вышеуказанные специалисты должны иметь ученую степень кандидата наук или доктора наук, общий стаж работы в качестве научного работника и (или) научно-педагогического работника не менее пяти лет. Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

Государство должно мотивировать молодых людей идти в науку, пояснил «Известиям» парламентарий.

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