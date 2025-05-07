Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию.
Как пишет ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации. Также американский режиссёр посмотрел отрывки из российских фильмов, которые были сняты в павильонах «Москино».
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности.
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«Здесь как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать», — поделился своими впечатлениями Оливер Стоун.По словам Фурсина, американский режиссёр хотел бы снять фильм на историческую тематику в Москве.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности.
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Анастасия Чубина