В Нью-Йорке усилили меры безопасности вблизи башни Trump Tower

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Полиция Нью-Йорка усиливает меры безопасности вблизи небоскрёба Trump Tower и в других районах после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в мэрии города.
Заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви сообщил в целях предосторожности полиция Нью-Йорка усилила своё присутствие по всему городу, а также в районе небоскрёба Трампа.
Ранее сообщалось, что на бывшего главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов. Политика с окровавленным ухом увели со сцены и экстренно доставили в больницу, где он прошёл медосмотр.
Стрелка, как сообщает Washington Post, ликвидировали.
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Ранее сообщалось, что на бывшего главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов. Политика с окровавленным ухом увели со сцены и экстренно доставили в больницу, где он прошёл медосмотр.
Стрелка, как сообщает Washington Post, ликвидировали.
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Анастасия Чинкова