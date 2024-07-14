Стало известно, знал ли Байден о готовящемся покушении на Трампа

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Президент США Джо Байден заявил, что не получал сведений о готовящемся покушении на Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления перед избирателями в городе Батлер в штате Пенсильвания. На опубликованных кадрах видно, как в ходе речи политика раздаются выстрелы. После этого Трампа с окровавленным ухом уводят сотрудники его личной охраны. Стрелка пока не задержали. Все детали произошедшего уточняются.
Отвечая на вопрос журналистов о случившемся нападении, Байден заявил, что заранее не получал сведений о готовящейся стрельбе по политику.
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Анастасия Чинкова