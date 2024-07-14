Подозреваемый в покушении на Трампа мёртв

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Подозреваемый в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мёртв. Об этом сообщает CBS.
Ранее сообщалось, что на экс-президента США было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер. Трампу пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политик был ранен в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.
Позднее о произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который заявил, что не знал о готовящемся покушении на Трампа.
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Анастасия Чинкова