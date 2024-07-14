На Трампа совершено покушение, политик ранен – видео

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает областное ГУ МВД России. По данным ведомства, задержанные 1990, 1995 и 2000 годов рождения.