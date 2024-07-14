На Трампа совершено покушение, политик ранен – видео

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Выстрелы, предположительно, прогремели во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл во время встречи Трампа с избирателями в городе Батлер.
Отмечается, что после громких звуков трансляция выступления прервалась.
На опубликованных кадрах видно, что Трамп сразу же покинул сцену. Вероятно, он был ранен, поскольку видна кровь на ухе.
Медиакомпания RSBN сообщает, что стрелка пока не удалось задержать, его разыскивает полиция.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация о произошедшем уточняется.
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Отмечается, что после громких звуков трансляция выступления прервалась.
На опубликованных кадрах видно, что Трамп сразу же покинул сцену. Вероятно, он был ранен, поскольку видна кровь на ухе.
Медиакомпания RSBN сообщает, что стрелка пока не удалось задержать, его разыскивает полиция.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация о произошедшем уточняется.
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Анастасия Чинкова