В Нью-Йорке выявили первый случай заражения редким вирусом, от которого нет вакцины
В Нью-Йорке впервые зафиксировали заражение редким вирусом бурбон, против которого не существует вакцины и специфического лечения. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Этот вирус передаётся через укус собачьего клеща. Его симптомы включают повышенную температуру, сильную усталость, кожные высыпания, головную боль, тошноту и ломоту в теле. Выявить болезнь трудно, поскольку для неё нет специальных анализов.
Своё название вирус получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его обнаружили в 2014 году. С тех пор зарегистрировано всего шесть случаев заболевания, как минимум два из них закончились летальным исходом. Врачи не исключают, что другие эпизоды инфицирования могли остаться незамеченными из-за сложности диагностики.
Профессор Луис Маркос из компании Stony Brook Medicine предупредил, что на северо-востоке США, особенно в Нью-Йорке, обитает много собачьих клещей, а симптомы вируса бурбон легко спутать с другими инфекциями.
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