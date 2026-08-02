В Перу разбился самолёт с туристами из нескольких стран, никто не выжил

02 августа 2026, 02:44

На борту разбившегося в Перу самолёт находились туристы из Испании, Италии и Германии

Фото: iStock/Diy13

В Перу потерпел крушение туристический самолёт, на борту которого находились граждане нескольких европейских стран. Об этом сообщает радио RPP со ссылкой на источники.