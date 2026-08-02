В Перу разбился самолёт с туристами из нескольких стран, никто не выжил
В Перу потерпел крушение туристический самолёт, на борту которого находились граждане нескольких европейских стран. Об этом сообщает радио RPP со ссылкой на источники.
Воздушное судно совершало обзорный полёт над знаменитым плато Наска, где туристы могут наблюдать древние геоглифы. Такие вылеты проходят несколько раз в день. Во время рейса экипаж подал сигнал бедствия, после чего связь прервалась. Когда произошло крушение самолета, вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели не смогли помочь находившимся на борту – все они погибли.
По последним данным, жертвами авиакатастрофы на юге страны стали 13 человек, среди них – 11 иностранных туристов: семеро граждан Италии, двое из Испании и двое из Германии. Остальные погибшие – члены перуанского экипажа. Причины трагедии пока не установлены.
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