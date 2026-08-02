Девушка залила перцовкой лицо маленькому мальчику в московском метро

02 августа 2026, 01:30

Девушка распылила перцовый баллончик в московском метро и попала в лицо мальчику

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В московском метро на станции «Каширская» из-за ссоры пассажирок пострадал малолетний ребёнок – одна из участниц конфликта применила перцовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.