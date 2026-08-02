Девушка залила перцовкой лицо маленькому мальчику в московском метро
В московском метро на станции «Каширская» из-за ссоры пассажирок пострадал малолетний ребёнок – одна из участниц конфликта применила перцовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Согласно материалу, между двумя женщинами вспыхнула перепалка, в ходе которой девушка 2007 года рождения направила струю из перцового баллончика в сторону оппонентки, но попала в лицо мальчику, находившемуся рядом. Затем она скрылась, а ребёнка с ожогом глаз госпитализировали.
Полицейские оперативно задержали фигурантку на улице Мусы Джалиля. Собранные по факту инцидента документы уже переданы в следственные органы, которые примут процессуальное решение относительно случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что вчера вечером у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы прогремел мощный хлопок, после которого начался пожар. В результате трагедии погибли три человека, а количество пострадавших, по последним сведениям, достигло 21.
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