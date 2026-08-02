При стрельбе в американском штате Айдахо погибли три человека, ещё двое пострадали
В американском Айдахо полиция ведёт розыск мужчины, открывшего стрельбу в городе Твин-Фоллс. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информацию полиции штата.
Инцидент произошёл у ресторана быстрого питания In-N-Out Burger. Правоохранители перекрыли прилегающие дороги и мост, призвав местных жителей избегать этого района и выбирать объездные маршруты. По предварительным сведениям, в результате стрельбы погибли три человека, ещё двое ранены.
Официальные лица пока не уточняют, находится ли подозреваемый среди погибших. Полиция разыскивает всех причастных. Согласно публикации East Idaho News, стрелков могло быть два.
Ранее «Радио 1» передавало, что вчера вечером у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы прогремел мощный хлопок, после которого начался пожар. В результате трагедии погибли три человека, а количество пострадавших, по последним сведениям, достигло 21.
Читайте также: