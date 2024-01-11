Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил о намерении провести масштабную депортацию, которая станет самой обширной в истории США, если он выиграет предстоящие выборы президента.
«У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны», — подчеркнул Трамп.Экс-президент отметил, что в настоящее время в США находится миллионы нелегальных мигрантов, что, по его мнению, является «неудовлетворительным». Он также упомянул случаи высаживания обычных студентов в Нью-Йорке и заявил о намерении вернуть каждого мигранта в страну их происхождения.
Читайте также:
В США Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонки
Politico: Трамп заявил, что США не будут помогать ЕС в случае нападения
Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Артем Кузьмин