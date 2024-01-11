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Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Трамп обещает устроить крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах
11 января 2024, 06:21
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил о намерении провести масштабную депортацию, которая станет самой обширной в истории США, если он выиграет предстоящие выборы президента.
«У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны», — подчеркнул Трамп.
Экс-президент отметил, что в настоящее время в США находится миллионы нелегальных мигрантов, что, по его мнению, является «неудовлетворительным». Он также упомянул случаи высаживания обычных студентов в Нью-Йорке и заявил о намерении вернуть каждого мигранта в страну их происхождения.


Ранее в январе спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил, что за время президентства Джо Байдена более 7 миллионов человек незаконно пересекли американскую границу.

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Bloomberg: Конфликт Зеленского и Залужного беспокоит чиновников из США
11 января 2024, 04:05

Из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного замедляется разработка военной стратегии. Американских чиновников беспокоят возможные последствия, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В публикации говорится, что сейчас ВС Украины разрабатывают военные планы на 2024 год. В Вашингтоне, в свою очередь, требует, чтобы страна «отточила» их.

«Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии», — отмечают авторы.

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Эквадор передаст США российскую технику в обмен на новую
Нобоа: Эквадор передаст США российскую технику в обмен на новую
11 января 2024, 03:37

Фото: iStock/DC_Colombia

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст технику российского производства США в обмен на новую, общая сумма которой составит $200 млн.
«Да, есть помощь от США. Во-первых, будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на $200 млн», - сказал эквадорский лидер в ходе интервью радиостанции Canela.

Нобоа добавил, что работа над соглашением должна быть завершена к концу текущего месяца.

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В США Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонки
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонке
11 января 2024, 03:24

Фото: iStock/rarrarorro

Как ожидалось, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о своем выходе из президентской предвыборной гонки. Об этом ранее сообщало агентство Блумберг.
«Я прекращаю свою кампанию на пост президента США», — заявил Кристи в ходе мероприятия в Нью-Гэмпшире, передает РИА Новости.
Напомним, что следующие президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года, а среди кандидатов от Республиканской партии уже объявили о своих намерениях бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

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«Им конец»: Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева
11 января 2024, 03:04

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве опасаются, что ВС Украины без помощи Соединённых Штатов потерпят поражение. Об этом заявил корреспондент CBS News Крис Ливси из украинской столицы.
«Киев в ужасе», — отметил журналист.

В качестве аргумента Ливси привёл слова украинского депутата, пожелавшего сохранить анонимность.

«Он сказал мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», — говорится в публикации.

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СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на суда
СБ ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить нападения на суда
11 января 2024, 02:21

Фото: iStock/diegograndi

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций поддержал резолюцию, предложенную США и Японией, призывающую хуситов немедленно прекратить атаки на суда, передает РИА Новости.
В резолюции подчеркивается, что Совет Безопасности ООН «категорически осуждает серию нападений хуситов (более двадцати случаев) на торговые и коммерческие суда, начиная с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader вместе с его экипажем».

Также в документе подчеркивается требование к хуситам прекратить немедленно все подобные атаки, которые наносят ущерб мировой торговле, нарушают права и свободы судоходства и создают угрозу региональному миру и безопасности. Резолюция также призывает хуситов незамедлительно освободить судно Galaxy Leader и его экипаж.

В рамках резолюции Совет Безопасности ООН также признает право государств-членов использовать меры защиты своих судов в соответствии с международным правом, включая ситуации, где атаки наносят ущерб правам и свободам судоходства.

Голосование по резолюции поддержали 11 стран, воздержались четыре: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что принятием данной резолюции США стремятся легитимизировать действия своей коалиции в Красном море.

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СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов
СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов на суда
11 января 2024, 01:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Совет Безопасности ООН не принял предложенные Россией поправки к проекту резолюции, предложенному США и Японией, который требует от хуситов прекратить атаки на суда, передает РИА Новости.
В своих поправках Россия предлагала внести изменения в текст резолюции, включая формулировку о том, что положения данного документа не должны создавать прецедентов или устанавливать новые стандарты в области международного права.

Также Россия предлагала заменить тезис о праве государств-членов защищать свои суда от нападений на формулировку, уточняющую, что Совет Безопасности ООН принимает к сведению применяемые права государств-членов в соответствии с международным правом.

Третья предложенная поправка касалась упоминания конфликта в секторе Газа, где Москва предлагала подчеркнуть необходимость устранения коренных причин, включая конфликты, способствующие региональной напряженности, в частности, конфликт в секторе Газа. При голосовании против всех трех российских поправок высказались лишь США и Британия.

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На Украине заявили, что не знают об инциденте на границе с Приднестровьем
В погранслужбе Украины заявили, что не знают об инциденте на границе с ПМР
11 января 2024, 01:14

Фото: iStock/olegda88

Глава украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не знает о вооружённом инциденте на украинско-приднестровской границе. Об этом пишет РБК-Украина.
По его словам, ему неизвестно о каких-либо инцидентах на границе с Приднестровьем или выявлении нестандартных ситуаций украинскими пограничниками.

Кроме того, Демченко назвал провокацией информацию о применении огнестрельного оружия.

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#оружие
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Путин обсудит планы развития дальневосточных городов
Путин в Хабаровске обсудит планы развития дальневосточных городов
11 января 2024, 00:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровский край, где запланировано проведение совещания по развитию городов Дальнего Востока, а также встреча с губернатором региона Михаилом Дегтяревым, передает РИА Новости.
В рамках программы посещения предусмотрены беседы с предпринимателями, где ожидается обсуждение перспектив развития местного бизнеса. Президент также посетит мультипликационную студию, где планируется обсудить создание креативных кластеров в регионе. Отдельное внимание будет уделено беседе с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

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#президент
#путин
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Politico: Трамп заявил, что США не будут помогать ЕС в случае нападения
11 января 2024, 00:26

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году заявил, что Соединённые Штаты не станут помогать Евросоюзу, если на него будет совершенно вооружённое нападение. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — процитировал Трампа Бретон, присутствующий при разговоре американского политика с фон дер Ляйен.
Кроме того, Тьерри Бретона утверждает, что, по словам Трампа, «НАТО мертво», поэтому он планирует вывести США из состава альянса.

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