На дорогах Подмосковья с начала года погибли 17 детей и более 220 пострадали

Фото: пресс-служба ГАИ МО
В результате смертельных ДТП на дорогах в Подмосковье в июне погибли восемь несовершеннолетних. Всего в 2024 году аварии в регионе унесли жизни 17 детей, 221 получил травмы.
Об этом рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов на брифинге по аварийности на территории региона.
По его словам, по сравнению с прошлым годом, число ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних увеличилось более чем на 16%, а число погибших детей выросло в два раза.
Самым аварийным месяцем в этом году в Московской области оказался май. На него пришлось четыре погибших ребёнка. Но настоящий всплеск детской смертности на дорогах области отмечен в июне – сразу восемь погибших.
По оценке Севостьянова, на рост ДТП и детского травматизма на дорогах региона влияет, в том числе, активное использование детьми средств индивидуальной мобильности.
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«В 11 случаях погибли несовершеннолетние пассажиры, шесть из которых перевозились с нарушением правил. В четырёх случаях жертвами стали дети-пешеходы. Два ребенка погибли, управляя велосипедами», – пояснил Севостьянов.
По его словам, по сравнению с прошлым годом, число ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних увеличилось более чем на 16%, а число погибших детей выросло в два раза.
Самым аварийным месяцем в этом году в Московской области оказался май. На него пришлось четыре погибших ребёнка. Но настоящий всплеск детской смертности на дорогах области отмечен в июне – сразу восемь погибших.
По оценке Севостьянова, на рост ДТП и детского травматизма на дорогах региона влияет, в том числе, активное использование детьми средств индивидуальной мобильности.
«Участники дорожного движения попали в ситуацию, когда действующая нормативная база не сразу успели за появлением нового вида транспорта. Его движение определенное время не было регламентировано. Сегодня затруднена фиксация нарушений со стороны этих участников дорожного движения», – отметил Севостьянов.По его словам, сейчас вместе с развитием этого транспорта развивается и нормативная база, ужесточается ответственность.
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Лора Луганская