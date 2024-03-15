В Общественной палате Подмосковья рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках

Фото: корреспондент Радио 1
Видеокамеры установлены более чем на 2,6 тыс. избирательных участков Московской области. О том, как устроено видеонаблюдение, рассказал член общественной палаты региона Александр Макаров, ответственный за компьютерное наблюдение в Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Камеры установлены по всему Подмосковью: 2668 участков снабжены камерами и везде по две. Наблюдение ведётся через компьютеры в ЦОНе, их здесь 25. Мы наблюдаем, чтобы не были где-то ущемлены права граждан при голосовании. Соответственно, мы смотрим, чтобы были видны урны для голосования, чтобы были видны кабинки для голосования. Тем самым подтверждается чистота выборов», — сказал Макаров.Он добавил, что каких-либо серьёзных нарушений наблюдатели сейчас не видят, а недочёты можно оперативно исправить.
«Есть какие-то недочёты – например, камера стоит так, что не видно урны для голосования, у нас есть специалист, который связывается либо с ТИКом муниципалитета, либор непосредственно с УИКом, и ошибка исправляется», — пояснил Макаров.Он также отметил, что на выборах работают как опытные наблюдатели, так и те, кто включился в эту работу впервые.
«Как правило, к компьютерам мы сажаем опытного человека и человека, который впервые стал наблюдателем. Они делятся информацией, пониманием процесса», — сказал Макаров.Выборы президента Российской Федерации будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
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