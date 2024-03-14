В Центре общественного наблюдения за выборами президента прошел первый брифинг

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Центр начал работу в подмосковном Одинцове с целью обеспечения открытости и легитимности голосования на выборах во всех городских округах региона, сообщают в Мособлизбиркоме.
На предстоящих президентских выборах в Подмосковье смогут проголосовать свыше 6 млн человек, для которых будут работать более 3,9 тыс. избирательных участков.
Все УИКи оснастят камерами видеонаблюдения, трансляции с которых будут в режиме реального времени направляться в Центр общественного наблюдения за выборами. Таким образом, любые нарушения в процессе осуществления жителями их гражданского волеизъявления будут отслеживаться и пресекаться.
Помимо этих мер, обеспечивать открытость и легитимность процесса голосования будут и общественные наблюдатели на участках. В Московской области их будет насчитываться порядка 12 тысяч.
Среди наблюдателей также будут присутствовать представители пятнадцати зарубежных стран в количестве 150 человек.
Председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, кинорежиссер Егор Кончаловский отметил, что каждые выборы — это очень важное событие в жизни региона и страны.
На брифинге рассказали, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кроме того, более 250 тыс. жителей Московской области выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».
В Центре общественного наблюдения сообщили, что брифинги будут проводиться регулярно. На них будут сообщать о важных новостях, касающихся выборов в Подмосковье, общественного наблюдения, мониторинга и общественного контроля.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Для участия в процессе голосования обязательно нужно взять с собой на избирательный участок паспорт.
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Все УИКи оснастят камерами видеонаблюдения, трансляции с которых будут в режиме реального времени направляться в Центр общественного наблюдения за выборами. Таким образом, любые нарушения в процессе осуществления жителями их гражданского волеизъявления будут отслеживаться и пресекаться.
Среди наблюдателей также будут присутствовать представители пятнадцати зарубежных стран в количестве 150 человек.
«На протяжении нескольких месяцев Общественная палата Московской области готовила наблюдателей, которые с завтрашнего дня зайдут на избирательные участки. Они будут на каждом из 3928 УИКов на протяжении всех трех дней голосования. Все они — квалифицированные, подготовленные и верифицированные», — сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.Как рассказали в Мособлизбиркоме, все территории, прилегающие к участковым и территориальным избирательным комиссиям, будут находиться под наблюдением системы «Безопасный регион». К ней подключены свыше 119 тыс. видеокамер.
Председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, кинорежиссер Егор Кончаловский отметил, что каждые выборы — это очень важное событие в жизни региона и страны.
«В этот исторический момент, в силу всего того, что происходит с нашей страной, с миром, наше общество стало гораздо более консолидировано, чувствуется национальное единение. Каждые выборы становятся все более и более важным событием и в жизни региона, и в жизни страны. Хорошо, что они проходят в течение трех дней, потому что жизнь сейчас бешеная, страшный ритм, и когда у тебя есть выбор между тремя датами, на мой взгляд, это очень важно», — поделился Кончаловский.
На брифинге рассказали, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кроме того, более 250 тыс. жителей Московской области выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».
«Московская область всегда была лидером в части электоральной цифровизации и взаимодействия через различные электронные сервисы. Мы проверили дистанционное электронное голосование на себе, в том числе на предыдущих выборах. Там очень понятный интерфейс — буквально 4 шага, чтобы проголосовать и получить номер своего личного сертификата. Но в целях безопасности лучше голосовать через Яндекс Браузер последней модификации. В Центре будет выделено два технических места для постоянного наблюдения в режиме ДЭГ», — рассказала председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.Организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда, а также находящиеся в исправительных центрах.
В Центре общественного наблюдения сообщили, что брифинги будут проводиться регулярно. На них будут сообщать о важных новостях, касающихся выборов в Подмосковье, общественного наблюдения, мониторинга и общественного контроля.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Для участия в процессе голосования обязательно нужно взять с собой на избирательный участок паспорт.
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Мария Федоровцева