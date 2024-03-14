С 15 по 17 марта жителей Московской области пригласили прийти на выборы всей семьёй

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В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Жители Подмосковья пригашаются на избирательные участки всей семьей. Прибывшие для голосования граждане смогут принять участие в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы стать конкурсантом, нужно прийти вместе со своими близкими на избирательные участки в дни выборов, отдать голос и сделать общее семейное фото на фоне участка. Те, кто голосует посредством ДЭГ, могут сфотографироваться на фоне компьютера.
Розыгрыш призов пройдет 4 апреля. Среди подарков сертификаты на покупки OZON и семейные путешествия.
С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.
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Розыгрыш призов пройдет 4 апреля. Среди подарков сертификаты на покупки OZON и семейные путешествия.
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Анастасия Хохлова