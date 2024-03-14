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С 15 по 17 марта жителей Московской области пригласили прийти на выборы всей семьёй

14 марта 2024, 18:48
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Жители Подмосковья пригашаются на избирательные участки всей семьей. Прибывшие для голосования граждане смогут принять участие в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы стать конкурсантом, нужно прийти вместе со своими близкими на избирательные участки в дни выборов, отдать голос и сделать общее семейное фото на фоне участка. Те, кто голосует посредством ДЭГ, могут сфотографироваться на фоне компьютера.

Розыгрыш призов пройдет 4 апреля. Среди подарков сертификаты на покупки OZON и семейные путешествия.


С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

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Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН
Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Джуманалиев умер в 43 года
14 марта 2024, 19:18

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Бишкеке скончался известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Ему было 44 гола, сообщили журналистам его близкие, передает РИА Новости.
«Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал», — подтвердил один из его друзей.
По данным киргизских СМИ, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате несчастного случая.

Джуманалиев был членом команды «Азия Микс», которая в 2016 году стала чемпионом высшей лиги КВН и в 2018 году выиграла летний кубок. После ухода из КВН он занимался блогерством и активно занимался благотворительностью.

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Глава АМДПР Шестаков допустил рост цен на мебель в этом году
14 марта 2024, 18:51

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков заявил, что ближе к осени может случится рост цен на мебель, который составит 7-10%.
«Весной рост цен на мебель маловероятен. Ближе к осени может быть небольшой рост потребительских цен в связи с сезонным спросом, началом учебного года. К сожалению, пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импортных комплектующих и материалов», — пояснил в беседе с Газета.ру Шестаков.

Он добавил, что наиболее зависимыми от импорта являются производители корпусной и мягкой мебели.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены на свою продукцию.

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Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака
Путин: о строительстве ВСМ между Москвой и Петербургом мечтал еще Собчак
14 марта 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

При обсуждении начала работ по строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» президент России Владимир Путин вспомнил бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака.
«Герман Оскарович (Греф), когда мы с вами работали в Петербурге, мы мечтали о постройке подобной дороги. Но это была не только наша мечта — наши руководители также разделяли эту идею... Анатолий Александрович Собчак», — сказал он.
В середине февраля, на совещании по строительству высокоскоростной магистрали, в котором принимал участие Греф, Путин также вспоминал свои годы работы в Петербурге.

Высокоскоростная магистраль - представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, способную обслуживать поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. На данный момент в России подобных дорог не существует. Пилотным проектом должна стать магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, хотя также обсуждается возможность создания сети подобных дорог по всей стране.

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Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО
Суд в Краснодарском крае освободил по УДО главного вора в законе Шакро Молодого
14 марта 2024, 18:37

Фото: iStock/sakhorn38

Усть-Лабинский районный суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова. Чем известен преступник по кличке Шакро и что его ждет после выхода из тюрьмы, расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о Шакро Молодом


Будущий криминальный авторитет Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. В СССР он был трижды судим, во время заключения в 1971 году Шакро был «коронован в воры в законе».

За что Шакро Молодой был осужден


В молодости Шакро часто привлекался к ответственности за правонарушения, а позднее за преступления. С годами он все больше погружался в преступный мир и даже стал одним из самых влиятельных преступников. В криминальном мире Шакро занимает привилегированное положение и пользуется уважением.

В 2003 году он переехал в Испанию, так как опасался за свою жизнь. На него было совершено несколько покушений членами крупнейшей ОПГ, что заставило его принять решение уехать из страны вместе с семьей.

В Испании Шакро тоже привлек внимание правоохранителей. На него было заведено уголовное дело за отмывание денег, и он бежал в ОАЭ. Через несколько лет власти выдали его Испании, где он должен был отбыть 9 лет в тюрьме.

В 2010 году Грузия запросила выдать Калашова. В Тбилиси его заочно приговорили к 18 годам колонии за похищение криминального «бухгалтера», связанного с московским игорным бизнесом, и организацию незаконного вооруженного формирования. Однако в выдаче было отказано, так как Шакро имеет российский паспорт и может быть экстрадирован только в Россию.

В 2016 году Шакро был задержан за перестрелку, которую учинили его сообщник в центре Москвы.

Преступная группировка вымогала деньги у владелицы столичного кафе под угрозой расправы, в какой-то момент вооруженные члены банды открыли огонь. В результате перестрелки два человека погибли.

В 2018 году Захария Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима.


Как сотрудники СК РФ были связаны с Шакро Молодым


Когда началось расследование уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана, оказалось, что несколько высокопоставленных сотрудников СК России получили от Шакро взятки. Несколько руководителей отделов систематически получали вознаграждения от освобождения от уголовной ответственности членов банды Шакро.

Почему Шакро освободят по УДО


В беседе с изданием «Лента.ру» источник в правоохранительных органах рассказал, что на лояльное отношение администрации колонии могло повлиять то, что Шакро Молодой не осуждал участие заключенные в спецоперации на территории Украины на стороне ВС РФ.

Однако согласно официальной информации, прошение об УДО в колонию направил правозащитник Шакро. Он настаивает на досрочном освобождении апеллируя тем, что у 70-летнего заключенного якобы начались проблемы со здоровьем, и условия содержания в колонии могут привести к его смерти.

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Топ-менеджер Сбера Белевцев: ИИ не сможет заменить журналиста
14 марта 2024, 18:23

Фото: istockphoto.com/peshkov

Вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что нейросети не смогут заменить журналистов, поскольку искусственный интеллект не обладает авторской позицией.
«Так, проводя интервью, журналист пытается докопаться до сути, понять человека, дать авторскую позицию, то, что ему реально важно. Искусственный интеллект пока еще такое интервью провести не может», – пояснил в беседе с Газета.ру Белевцев.

Однако, отметил эксперт, нейросети способны лучше человека выявлять фейки, особенно это касается изображений.

Ранее генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров поделился, что не доживёт до времени, когда искусственный интеллект полностью заменит актёров и режиссёров кино. Так он ответил на вопрос корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой, используют ли ИИ на «Мосфильме», сможет ли он заменить людей и не вызовет ли бунт среди кинематографистов.

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#журналист
#фейки
#искусственный интеллект
#технологии
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SpaceX потеряла Starship во время испытательного полета
SpaceX сообщила о потере корабля Starship во время испытательного полета
14 марта 2024, 18:15

Фото: iStock/Alexyz3d

Космический корабль Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для миссий на Луну и Марс, испытал неудачу в своем третьем тестовом полете.
По данным прямой трансляции на сайте YouTube, связь с аппаратом потеряли на 49-й минуте полета в момент его входа в атмосферу на высоте 77 км.

Запуск корабля с тестовой площадки в Бока-Чика, Техас, состоялся в 09:25 по местному времени Восточного побережья США (16:25 по московскому времени). SpaceX отмечала успешное начало полета, подчеркивая идеальную работу всех 33 двигателей Raptor первой ступени Super Heavy.

Корабль также успешно вышел на орбиту. Ожидалось, что тестовый полет продлится около часа, в течение которого планировалось провести тестирование двигателей, а также других систем корабля в космосе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США обратилось к компании SpaceX Илона Маска с предложением сделать разрабатываемый космический корабль Starship государственной собственностью, что позволило бы Пентагону использовать его для «важных и потенциально опасных миссий» без необходимости заключения дополнительных контрактов.

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#сша
#рынок
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#маска
#площадки
#рф
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В Щёлкове в этом году обустроят две «народные тропы»
14 марта 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Две тропинки обустроят для удобства пешеходов в Щёлкове в рамках подмосковной программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Программа «Пешком» превращает привычные тропинки в пешеходные маршруты. Это позволяет облегчить прогулки и улучшить внешний вид нашего округа», — отметил глава округа Андрей Булгаков.
Обустроить в городе Щёлково планируется тропинку протяжённостью 50 метров на улице Неделина и тропинку длиной 65 метров у дома №2Б на проспекте 60 лет Октября. Всего в этом году в округе заасфальтированными пешеходными дорожками станут 15 «народных троп».

В администрации муниципалитета также напомнили, что за минувшие три года в округе Щёлково благоустроили 122 тропинки.

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#щёлково
#благоустройство
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В Подмосковье наладили бесперебойную работу электроэнергии в 300 домах
14 марта 2024, 17:55

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Под контролем ГУСТ МО налажена бесперебойная работа электроэнергии в более 300 домах Московской области. Об этом сообщила главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В большинстве случае перебои случаются из-за неисправностей в электрических сетях, резкого роста потребления или износа оборудования.

«С начала года правляющие компании отработали 355 задач по устранению перебоев в подаче электрической энергии в дома Подмосковья. Так, работу провели в Подольске на улицах Литейная, дом №6А, Маштакова, дом №5А, на улице Тепличная в доме №7, Ульяновых, дом №5, Циолковского, дом №14, а также на улице Большая Серпуховская и в поселке Поливаново», — поделились в пресс-службе ведомство.

Стоит отметить, что при неисправности подачи электроэнергии в многоэтажном доме житель может обратить в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО или управляющую компанию, ответственную за его МКД.

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#густ мо
#подмосковье
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На строительстве обхода посёлка Октябрьский завершают основные работы
14 марта 2024, 17:36

Фото: Наталья Лымарь

Обход посёлка Октябрьский строят на участке трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы, основные работы на объекте близятся к завершению, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
В частности, возведено восемь мостов и путепроводов, уложено уже 75 процентов асфальта. Строительство продолжается на участке у посёлка Мирный.

«Это пересечение нашей автомобильной дороги М5 «Урал» с Южно-Лыткаринской автодорогой, в перспективе здесь будет транспортная развязка, соединяющая две эти магистрали», — сообщил замначальника отдела капитального строительства компании «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.
Обход посёлка Октябрьский будет восьмиполосным — по четыре полосы движения в каждом направлении. Эта дорога упростит передвижение для транзитного транспорта и разгрузит улицы в посёлках Мирный и Октябрьский и в деревне Островцы.

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#дорогимо
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