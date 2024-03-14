В России официально начались выборы президента

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Голосование по выборам президента Российской Федерации официально стартовало — первые избирательные участки уже открылись на Камчатке и Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию региональных избиркомов.
Губернатор Камчатского края, в котором уже наступило 15 марта, Владимир Солодов проголосовал на выборах первым из глав российских регионов, отдав свой голос в электронном формате.
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) уже заработала видеостена с трансляциями с различных избирательных участков по всей России. На церемонии её запуска присутствовали глава ЦИК Элла Памфилова и её заместитель Николай Булаев, а также замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
Ранее ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, по результатам которого стало ясно, что процедуру голосования не пропустят 80% респондентов. Из этого количества 70% озвучили свое точное намерение посетить избирательные участки, а 10% сообщили, что «скорее всего» пойдут голосовать.
Накануне президент России выступил с видеообращением к гражданам страны. В нем Владимир Путин заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать., поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».
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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) уже заработала видеостена с трансляциями с различных избирательных участков по всей России. На церемонии её запуска присутствовали глава ЦИК Элла Памфилова и её заместитель Николай Булаев, а также замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Ранее ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, по результатам которого стало ясно, что процедуру голосования не пропустят 80% респондентов. Из этого количества 70% озвучили свое точное намерение посетить избирательные участки, а 10% сообщили, что «скорее всего» пойдут голосовать.
Накануне президент России выступил с видеообращением к гражданам страны. В нем Владимир Путин заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать., поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».
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Артем Путинцев