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В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 700 машин. Об этом информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Отмечается, что время ожидания составляет порядка трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Согласно информации по состоянию на 9.00 мск, количество транспортных средств достигло 720.
Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост стали фиксировать с началом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы.
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Согласно информации по состоянию на 9.00 мск, количество транспортных средств достигло 720.
Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост стали фиксировать с началом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы.
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Екатерина Коршунова