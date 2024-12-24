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Городской совет Умани Черкасской области принял решение отправить на фронт советский танк Т-34 и пушки, сообщило УНИАН.
Это делается в рамках борьбы с наследием СССР.
Ранее упомянутые единицы вооружения являлись памятниками, снятые по закону об осуждении коммунистического режима. Уманский горсовет убеждён, что техника будет полезна Национальной гвардии Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу, передал украинский телеканал «Общественное» Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину. Он был установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I.
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Ранее упомянутые единицы вооружения являлись памятниками, снятые по закону об осуждении коммунистического режима. Уманский горсовет убеждён, что техника будет полезна Национальной гвардии Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу, передал украинский телеканал «Общественное» Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину. Он был установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I.
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На Украине на месте снесённого памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
Ольга Енгалычева