Рок-музыкант Константин Кремлев умер от остановки сердца

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Скончался композитор и исполнитель Константин Кремлев, один из первых кировских рок-музыкантов. Он ушел из жизни в больнице от остановки сердца. Об этом сообщалось на личной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».
Кремлев умер 28 января.
Похороны рок-музыканта пройдут 31 января на Макарьевском кладбище. Еще в феврале будет прощальный концерт в честь Кремлева.
Константин начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах, он выступал в группах «ЧП» и Wine. В 1990-х годах композитор создал свой коллектив «Хорошо» и стал одним из участников первого кировского рок-клуба.
Ранее сообщалось, что 27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет.
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«Мне страшно больно разбивать ваши сердца, но 28.01 старого пирата с ибанезом наперевес не стало. В больнице у Кости остановилось сердце, перезапуск невозможен», — говорилось в сообщении.
Похороны рок-музыканта пройдут 31 января на Макарьевском кладбище. Еще в феврале будет прощальный концерт в честь Кремлева.
Константин начал свою музыкальную карьеру в 1980-х годах, он выступал в группах «ЧП» и Wine. В 1990-х годах композитор создал свой коллектив «Хорошо» и стал одним из участников первого кировского рок-клуба.
Ранее сообщалось, что 27 января скончался советский российский актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов. Ему было 76 лет.
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Ольга Енгалычева