В Одинцове четырём молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Сертификаты для улучшения жилищных условий получили четыре молодые семьи из Одинцовского городского округа по госпрограмме «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Вручение сертификатов состоялось в торжественной обстановке. Благодаря государственной программе семьи обеспечивают благоприятными условиями жизни, важными для крепкого счастливого брака», — говорится в сообщении.Для участия в программе семьи должны соответствовать нескольким критериям, включая возраст до 35 лет, наличие регистрации в Московской области, потребность в жилплощади и возможность оплатить не менее 65% нового жилья. Сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище».
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Лев Каштанов