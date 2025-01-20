В Подмосковье за неделю расселили из аварийных домов 29 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Девять аварийных помещений расселили в четырёх округах Московской области на минувшей неделе, оттуда уехали 29 жильцов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«В городских округах Сергиево-Посадский, Богородский, Луховицы и Лобня расселили девять аварийных жилых помещений общей площадью более 137 квадратных метров. Для 29 граждан, ранее проживающих в этих помещениях, были приобретены квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что расселение аварийных помещений ведётся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Переселенцам могут предоставить новую жилплощадь либо сертификат, с помощью которого можно самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Подмосковья.
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Лев Каштанов