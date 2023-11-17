В Одинцове построили детский сад на 400 мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа построили детский сад для 400 малышей. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детский сад на 400 мест был построен в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Трехэтажный детсад обустроили современными спальнями и игровыми комнатами, залами для занятий музыкой и физическими активностями, а также медицинский кабинет. Кроме этого, в здании расположились пищеблок, помещении администрации и кабинеты логопеда и психолога.
Стоит отметить, что на прилегающий территории к детсаду построили новые игровые площадки ,а также современные спортплощадки для занятий с детьми физкультурой и спортом.
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Трехэтажный детсад обустроили современными спальнями и игровыми комнатами, залами для занятий музыкой и физическими активностями, а также медицинский кабинет. Кроме этого, в здании расположились пищеблок, помещении администрации и кабинеты логопеда и психолога.
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Мира Полтева