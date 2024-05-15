В Одинцове построят жилой высотный дом с трёхэтажной подземной парковкой

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора
Разноуровневый жилой дом комфорт-класса на 718 квартир с высотностью от 18 до 26 этажей и подземной парковкой начали строить на улице Маковского в Одинцове, извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В доме общей площадью 36 тысяч квадратных метров помимо 718 квартир будет находится детский развивающий центр, а также магазины, ресторан, кофейня, салон красоты и фитнес-центр — под эти нужды будут отданы первые этажи. Кроме того, проектом предусмотрен трёхэтажный подземный паркинг, рассчитанный на 262 машины», — говорится в сообщении.На придомовой территории обустроят спортивную и детскую площадки, а также зоны для отдыха и занятия йогой, кроме того, во дворе будет парковка на 70 автомобилей.
Работы ведутся в рамках строительства третьей очереди жилого комплекса «Союзный». Сдать дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.
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Лев Каштанов