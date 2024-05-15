В ЖК «Квартал Ивакино» заложили капсулы времени

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Капсулы времени с посланием потомкам заложили в жилом комплексе «Квартал Ивакино». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» началось строительство школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников.
В общей сложности в новом ЖК будут находится три детских сада, две школы, муниципальная поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.
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«Центром притяжения новой четырехэтажной школы станет просторный двухсветный актовый зал на 400 мест. Помимо учебных кабинетов в здании появятся помещения для групп продленного дня, мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом.<…> В детском саду появятся 12 групповых с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, для развивающих занятий предусмотрена кружковая» — поделились в пресс-службе.
В общей сложности в новом ЖК будут находится три детских сада, две школы, муниципальная поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.
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Мира Полтева