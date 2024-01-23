В Одинцове продолжается строительство жилого комплекса «Равновесие»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Равновесие» продолжается вторая очередь строительства. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс строиться с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.
Стоит подчеркнуть, что на территории ЖК будут сделаны зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, что сделает жизнь в комплексе более комфортной. Также недалеко от него находится красивый лесной массив.
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«В настоящее время идет строительство второй очереди квартала – ее готовность составляет 58%, здесь завершены все монолитные работы, ведется кладка стен и обустройство кровли. Детский сад для 360 малышей в рамках реализации этой очереди уже построен и введен в эксплуатацию. Детское дошкольное учреждение также готовится к передаче на баланс муниципалитета», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева