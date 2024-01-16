В Одинцове врач приобрела собственное жилье в рамках «Социальной ипотеки»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
«Социальная ипотека» помогла врачу купить собственное жилье в городском округе Одинцово.Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Врач-анастезиолог-реаниматолог, которая работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» приобрела квартиру недалеко от работы.
Стоит отметить, данная мера поддержки реализуется на территории всей Московской области с 2016 года. Воспользоваться программой «Социальная ипотека» могут медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.
Всю подробную информацию о программе и перечень специальностей можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.
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«Программа сделала реальностью приобретение жилья в Подмосковье. Выбрали с мужем однокомнатную квартиру в современном жилом комплексе, недалеко от работы. Очень рады такой возможности!», — поделилась врач Диана Овсянникова.
Всю подробную информацию о программе и перечень специальностей можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.
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Мира Полтева