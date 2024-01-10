Прием заявок на соципотеку для медработников стартовал в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье начался прием заявок на социальную ипотеку для медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подать документы на участие в программе «Социальная ипотека» можно через кадровую службу своей медицинской организации.
Стоит отметить, что также для медработников в Московской области доступны программы: «Компенсация аренды жилья», «Предоставление земельного участка под строительство дома», «Земский доктор» и «Приведи друга».
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«Целый комплекс мер соцподдержки для медработников внедрен в Подмосковье. Так, уже девятый год реализуется программа соципотеки, по которой врачи, фельдшеры, рентгенлаборанты и медсестры могут обзавестись собственным жильём. За это время ей воспользовались уже более 1,8 тыс. медиков. В этом году мы планируем выдать еще 160 свидетельств», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева