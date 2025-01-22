В Одинцово за год открыли более 36 тысяч квадратных метров торговых площадей

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В течение 2024 года на территории Одинцовского городского округа было введено в эксплуатацию 36,5 тысяч квадратных метров торговых площадей стационарных предприятий розничной торговли, включая торговые центры, сетевые магазины и розничные точки. Муниципалитет является лидером среди всех округов по количеству новых торговых объектов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейшими объектами по занимаемой площади являются торговый центр «Однипарк» в селе Юдино (создано 29,8 тысяч квадратных метров торговых площадей и 40 рабочих мест), ТЦ «ОДЭПО» (2,7 тысяч квадратных метров и 10 рабочих мест) и магазин «Верный» (833 квадратных метров и 10 рабочих мест).
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По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году было введено в эксплуатацию 285,5 тысяч квадратных метров торговых площадей. Лидерами по этому показателю стали Богородский городской округ и Долгопрудный — там было построено 26,1 и 16,8 тысяч квадратных метров соответственно.
Кроме того, в министерстве отметили, что розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики региона.
Кроме того, в министерстве отметили, что розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики региона.
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Дайана Хусинова